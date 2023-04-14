Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Anadolu Caddesi'nde C.D.B. yönetimindeki 35 BIF 566 plakalı otomobil, Hakan Y. idaresindeki 35 BAR 864 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hakan Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hakan Y'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title