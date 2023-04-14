İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Caddesi'nde C.D.B. yönetimindeki 35 BIF 566 plakalı otomobil, Hakan Y. idaresindeki 35 BAR 864 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hakan Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hakan Y'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel