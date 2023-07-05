İzmir'de otomobilin TIR'a çarptığı kaza güvenlik kamerasında

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Delil Süer'in (26) otomobille, TIR'ın dorsesine çarpıp hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir-Aydın kara yolunda seyir halinde olan Delil Süer, yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobille, E.T.'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı, içinde sıkışan Süer'i çevredekiler çıkardı. İhbarla bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerinin yakınında yakalayıp tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oto galericiliği yaptığı öğrenilen Süer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.