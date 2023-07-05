İzmir'de otomobilin TIR'a çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada Delil Süer'in otomobili TIR'ın dorsesine çarptı ve hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Delil Süer'in (26) otomobille, TIR'ın dorsesine çarpıp hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir-Aydın kara yolunda seyir halinde olan Delil Süer, yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobille, E.T.'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı, içinde sıkışan Süer'i çevredekiler çıkardı. İhbarla bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerinin yakınında yakalayıp tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oto galericiliği yaptığı öğrenilen Süer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaza anının, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritten sola dönüş için manevra yapan TIR'ın dorsesine Süer'in kullandığı otomobilin çarptığı yer alıyor. Süer'in cenazesi, bugün Pamukyazı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.