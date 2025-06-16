İzmir'de Otomobilin Çarptığı Takside Biri Öldü

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İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada, hasarlı bir kaza sonrası bekleyen taksiye diğer bir otomobilin çarpması sonucu 76 yaşındaki Yüksel Doğdu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobilin, hasarlı kazaya karışan ve sol şeritte bekleyen taksiye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde meydana geldi. Alper Taşçı (36) yönetimindeki 35 DD 786 plakalı taksi, önünde giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Taşçı, kazanın ardından taksiyi sol şeritte durdurdu. Diğer otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil, yolda düren taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Her iki sürücü de işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Ölümle sonuçlanan ikinci kazanın olduğu an, otoyoldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracı durdurduğu görülüyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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