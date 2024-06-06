İzmir'de Otomobilin Çarptığı Otobüs Durağında Hasar Oluştu
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı otobüs durağında hasar meydana geldi. Akçay Caddesi'nde meydana gelen kazada durağın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralanan olmazken, otomobil sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı otobüs durağında hasar oluştu.
Akçay Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 48 D 9666 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki otobüs durağına çarptı.
Durağın kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan olmadı.