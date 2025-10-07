Haberler

İzmir'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hastanede öldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ü.E. idaresindeki 09 ACM 91 plakalı otomobil, 25 Eylül'de Atatürk Caddesi'nde, 11 yaşındaki Sıraç Özberkent'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Özberkent'in cenazesinin Selçuk ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sıraç Özberkent için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.