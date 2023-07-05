İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir Aydın Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Bornova İlçesi Nilüfer Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bariyerleri aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, K.Ö. yönetimindeki 35 KBN 37 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.