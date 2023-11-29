Üye Girişi
Haberler

İzmir'de otomobili çalan 3 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, otomobilin çekiciyle Karaman'a götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı ve otomobil sahibine teslim edildi.

İzmir'de otomobili araç çekicisine yükleyip çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 26 Kasım'da Buca ilçesinde park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Otomobilin çekiciyle Karaman'a götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Otomobil sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Karaman İzmir Tutuklama Adliye Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title