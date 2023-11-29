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İzmir'de otomobili çalan 3 şüpheli tutuklandı

29 Kasım 2023 10:34 Son Güncelleme: 10:36 Abone Ol

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, otomobilin çekiciyle Karaman'a götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı ve otomobil sahibine teslim edildi.