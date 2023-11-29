İzmir'de otomobili çalan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, otomobilin çekiciyle Karaman'a götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı ve otomobil sahibine teslim edildi.
İzmir'de otomobili araç çekicisine yükleyip çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 26 Kasım'da Buca ilçesinde park halindeki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Otomobilin çekiciyle Karaman'a götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Otomobil sahibine teslim edildi.