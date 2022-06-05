İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) - Haberler

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İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

İZMİR'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kişinin Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kişinin Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan olduğu öğrenildi. Arslan'ın, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Öte yandan Metin Arslan'ın İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

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