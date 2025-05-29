İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan yakalanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö'nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Ayrancılar Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda yavaşladığı sırada, 35 AB 7303 plakalı hafif ticari araçtan inen K.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Adnan Ö. ve otomobildeki Abdullah A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıda yaralanan Fatma A., A.Ö., M.A. (4) ile A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan A.Ö. ve A.E.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, M.A'nın ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Cinayet zanlısı K.K, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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