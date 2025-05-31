İzmir'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırıda 3 Tutuklama

İzmir'de Otomobile Düzenlenen Silahlı Saldırıda 3 Tutuklama
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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın ayrıntıları ve gözaltına alınan şüphelilerin durumu hakkında bilgiler verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün gerçekleştirilen operasyonda cinayet zanlısı K.K'ye yardım ettikleri gerekçesiyle B.B, A.S.B, D.K. ve H.D'yi de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.K, B.M. ve A.S.B, tutuklandı. D.K. ve H.D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde 29 Mayıs'ta cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö'nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Ayrancılar Mahallesi'nde K.K. tarafından tüfek ve tabancayla ateş açılmış, sürücü ve otomobildeki Abdullah A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırıda yaralanan Fatma A, A.Ö, M.A. (4) ile A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılmış, Fatma A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet zanlısı K.K, jandarma ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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