İzmir'de Otomobilden Hırsızlık Şüphesi: Genç Zanlı Gözaltında
İzmir'in Karabağlar ilçesinde devriye gezen bekçiler, hırsızlık şüphesi ile 18 yaşındaki B.D.'yi durdurdu. Şüphelinin elinde bulunan poşette dron parçaları ve diğer çalınan eşyalar bulundu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Çarşı ve mahalle bekçileri, Üçkuyular Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri B.D'yi (18) durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşette yapılan incelemede, dron ve parçaları, garaj anahtarı, klavye ve kaşe tespit edildi.
Kaşe üzerindeki telefon numarasını arayan ekipler, eşyaların bir otomobilden çalındığını belirledi.
Şüpheli B.D. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel