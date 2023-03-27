İzmir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, sürücü S.B'nin üzerinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler araçtaki S.B. ile G.S'yi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel