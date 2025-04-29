İzmir'de Otomobilde Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde vites kutusu ile torpido bölümündeki özel düzenekte esrarla yakalanan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 CCV 676 plakalı bir otomobili, Ballıkuyu Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada otomobilin vites kutusu ile torpido bölümünde özel düzenek olduğu tespit edildi.

Kumandayla açılan düzenekte 12,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G. ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.????