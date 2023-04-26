İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Volkan Süvari (22) idaresindeki 34 BPV 092 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvariye, ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.