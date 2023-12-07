İzmir'de Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta ayrıca ruhsatsız bir tabanca, şarjör, mermiler, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 750 TL bulundu.
Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Karabağlar ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 2 Aralık'ta şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 100 gram metamfetamin, ruhsatsız 1 tabanca, şarjör, 5 mermi, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 750 TL ele geçirildi. Araçtaki F.B., B.A. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, F.B.'nin 3 ayrı suç dosyasından hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.