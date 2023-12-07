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İzmir'de Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

7 Aralık 2023 13:12 Son Güncelleme: 13:13 Abone Ol

İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta ayrıca ruhsatsız bir tabanca, şarjör, mermiler, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 750 TL bulundu.