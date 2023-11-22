İzmir'de Otomobilde Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de yapılan bir otomobildeki aramada 1 kilo 830 gram kokain ve 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir'e farklı bir ilden uyuşturucu sevkiyatının yapılacağının bilgisini alan polis, Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik düzenlediği operasyonda 2 kiloya yakın kokain, extacy ve esrar ele geçirdi.

İzmir'e diğer illerden uyuşturucu madde getirileceğinin bilgisini alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı takibe alarak Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada; 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 adet extacy, 41 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı. - İZMİR