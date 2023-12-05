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İzmir'de Otomobil Yanlışlıkla Binildi, Dedesi Darbedilerek Öldü

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İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olan sanık hakkında dava açıldı.

İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olan sanık hakkında dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 22 Haziran'da Karabağlar ilçesindeki bir restoranın önünde meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen olay detaylı şekilde aktarıldı.

İddianamede, olay günü maktul Sedat Necmi Gültiren'in (60), kızı ve torunuyla Karabağlar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği, çıkışta torunun kendi araçları olduğunu zannederek sanık Nihat Pekyen'in (38) otomobiline bindiği belirtildi.

Peyken'in otomobilinde gördüğü 10 yaşındaki çocuğu, saçından ve kolundan çekerek dışarıya çıkardığı, bağırışları duyan Gültiren'in otomobilin yanına gittiği, yaşanan arbedede Peyken'in maktulün kafasına yumruk attığı, yere yığılan ve ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültiren'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede sanığın, "Otomobilden çocuğu dışarı çıkarmak istedim. Bu sırada maktul yanıma geldi. Bana saldırdı. Kendimi korumak isterken yaralama kastı olmadan maktulü ittirdim." şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Maktulün ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı kafa kemik kırığı olduğuna dair Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor da iddianamede yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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