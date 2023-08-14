İzmir'de Otomobil Yangınında 2 Kişi Kurtarıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde yangın çıktı. Otomobilde bulunan 1'i kadın olmak üzere 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralıların vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.

Kaza, 03.30 sıralarında Aydın Caddesi İzmir Çevreyolu yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 DV 694 plakalı kiralık otomobil, İzmir Çevreyolu'ndan Pınarbaşı - Işıkkent yol ayrımında seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bazı vatandaşlar ise otomobilde bulunan kişilere yardım etmek için olay yerine gitti. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yangın başladı. Vatandaşlar otomobil ve iş yerlerindeki yangın tüpleri ile müdahale ederek otomobilde bulunan Gözdenur A.(28) ve Batuhan S.'yi (22) çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. İki yaralının da vücudunda yanıklar olduğu belirtildi. Ambulanslara alınan Gözdenur A. ve Batuhan S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu bildirildi.

"20'li YAŞLARDAKİ KIZ YANIYORDU"

Olay yerinden geçtiği sırada kazayı gören Serkan Yiğit Emsen, yardım etmek için otomobile koştuğunu ifade ederek, "Olay yerinden geçerken bir aracın yandığını gördüm, o sırada biri tüp var mı diye bağırıyordu. Ben aracımdaki yangın tüpü ile müdahalede bulundum. Otomobil içerisinde 20'li yaşlarda bir kız vardı, yanıyordu. Bir kişi büyük yangın söndürme tüpü getirdi, onunla söndürdük yangını, kızı otomobilden çıkartarak kurtardık. İlk müdahalesi yapıldı, bilinci kapalıydı. Kanaması vardı, ağır yaralıydı. Ambulans ekipleri gelip müdahale etti ve sonra götürüldü. Otomobilde bir de erkek vardı, ilk o kurtarıldı zaten" diye konuştu.

İKİ HAYAT KURTARDI

Kazanın olduğu yerdeki bir iş yerinde çalışan Erdinç Dikmen ise, büyük bir gürültü duyduğunu ve dışarıya çıktığında kazayı gördüğünü belirtti. Erdinç Dikmen, "Çalıştığım yerden kazanın bulunduğu yere gittim. Otomobilde bir erkeği kurtardık, kızı çıkartamadık. Ondan sonra yanmaya başladı otomobil, çalıştığı iş yerinden yangın tüpü getirdim. Yangını söndürdükten sonra otomobildeki kadını çıkarttık." dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.