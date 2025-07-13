İzmir'de Otomobil Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle tırla çarpışan İhsan Akboğa hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır şoförü ifadeye alındı.
İzmir'in Menderes ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İhsan Akboğa (39) idaresindeki 34 EJD 678 plakalı otomobil, Kısıkköy mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Otomobil bu sırada Gaziemir yönüne giden Fesih U. (36) yönetimindeki 35 DA 5312 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Akboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akboğa'nın cenazesi, incelemelerin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır şoförü Fesih U. ise ifadesi alınmak üzerine jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel