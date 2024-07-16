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İzmir'de otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kemalpaşa- İzmir yolu istikametinde seyreden M.D. (20) idaresinde 35 AU 2017 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek önce karşı şeride geçti, ardından takla atıp yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa İzmir Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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