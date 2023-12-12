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İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir istikametine giden R.B. idaresindeki 35 V 8138 plakalı otomobil, Kuyucak Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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