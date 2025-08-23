İzmir'de Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Buca ilçesinde 35 TYY 22 plakalı otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 TYY 22 plakalı otomobil, İzkent Mahallesi'nde kaldırıma çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel