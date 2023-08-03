İzmir'de Otomobil Polis Aracına Çarptı: 5 Yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, refüjü aşan otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.