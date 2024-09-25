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İzmir'de Otomobil Köprüden Düştü: 3 Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'de Otomobil Köprüden Düştü: 3 Kadın Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde hastaneye ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobil, yokuş aşağı inerken bariyeri aşarak 5 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada, araçtaki 5 kadından 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yokuş inerken bariyeri aşıp 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada, araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İkiçeşmelik Caddesi'ndeki Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Hastaneye ziyarete gidenlerin içerisinde bulunduğu 35 CBA 796 otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (35), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battıçıktısına düştü. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, sürücü Bulut ile yanındaki Fatma Öner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen 3 kişinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

KURYE: OTOMOBİL ÖNÜME DÜŞTÜ

Kurye Kubilay Beceren (30), "Battıçıktıda ilerlerken bir anda yukarıdan otomobil önüme düştü. Yardımcı olmaya çalıştık. 2i kişi sağdı. Otomobil üzerime düşebilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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