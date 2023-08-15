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İzmir'de Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde mağdurun hayatını kaybettiği belirlendi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.A'nın kullandığı 35 KIY 28 plakalı otomobil, Zeytinova-Çatal yolunda A.A'ya (65) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, otomobil sürücüsü S.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Jandarma İzmir Güncel Haberler

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