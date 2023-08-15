İzmir'de Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde mağdurun hayatını kaybettiği belirlendi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.