İzmir'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Ankara asfaltı 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Yol Kenarı Denetim İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir'e gitmekte olan Hüseyin Ali C. (54) yönetimindeki 45 UU 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, Tuncay Y. (57) yönetimindeki 35 BMK 730 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sürücülerden Hüseyin Ali C. ile yakını Zeliha C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü Tuncay Y., yakınları Gülay Y. ve Bekir Y. ise yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.