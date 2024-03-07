Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada çarpışan iki otomobilde bulunanlar hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Devrim Okumuş (24) yönetimindeki 35 AKM 144 plakalı otomobil, Köfündere kavşağında Mehmet Atıcı (24) idaresindeki 45 KB 5968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Osman Kaymak (42) ile Hakkı Coşkun yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Devrim Okumuş ile Osman Kaymak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Atıcı Kiraz Devlet Hastanesi'ne, Hakkı Coşkun ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaymak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı? Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? Kenan Zeren kimdir? Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yüksel kimdir? AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İlhan Ocaklı kimdir? AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Mete Çağdaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş kaç yaşında ve nereli? Ali Tombaş kimdir? AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kaç yaşında, nereli? Volkan Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anketlerinde sonuç ne çıktı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title