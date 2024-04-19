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İzmir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Y.B. (18) idaresindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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