İzmir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cüneyt Çolaklar'ın kullandığı otomobille Nedim A. idaresindeki otomobil, dün gece saat 22.00 sıralarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kavşağı yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çolaklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Nedim A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şükriye A, sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.