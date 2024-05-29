Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Otomobil Kavgası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahliye edildi.

İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.P, maktul Sedat Necmi Gültiren'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık N.P, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, "Olay günü ben darbedildim. Bana küfür ettiler. Ben konuşarak çözmeye çalıştım. Kavga etmek gibi bir amacım olmadı. Çok üzgünüm ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında iddianamede istenilen cezanın verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, N.P'ye önce 8 yıl hapis cezası verip, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan sanık N.P, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Olay

Karabağlar ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki torunu bir restoranda yemek yedikten sonra torunu ve kızı restoran çıkışında yanlışlıkla N.P'nin park halindeki otomobiline binmişti.

Araçtan kızları çıkarmaya çalışan N.P. ile Gültiren arasında çıkan kavgada aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Gültiren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kavga İzmir Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü?
Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title