İzmir'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 35 ANS 884 plakalı kamyonetin sürücüsü Fehmi Özparıltılı, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfeden yiyecek almak için aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen 35 ENG 73 plakalı otomobil kamyonete, 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.

Kamyonette bulunan İnci Özparıltılı (31) ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, devrilen aracın altında kaldı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla çıkarılan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine kaldırılan bebek ise tedavisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan sürücü yakalandı

Kazada yaralanan 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bu otomobilde yapılan aramada bir av tüfeği bulundu.

Kaçan 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü de polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Büfe çalışanı Ahmetcan Kurtaran, gazetecilere, sandviç hazırlarken bir anda kamyonun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da bebeği çıkardık." dedi.

Öte yandan 3 yıllık evli olan Özparıltılı çiftinin Gaziemir'de alışveriş yaptıktan sonra evlerinin bulunduğu Torbalı'ya doğru yola çıktığı, sandviç yaptırmak için büfenin önünde durdukları öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarının teslim aldığı kadının cenazesinin ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde de Fehmi Özparıltılı'nın büfeden alışveriş yaptıktan sonra kamyonetine ilerlediği sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin kamyonete çarpması görülüyor.