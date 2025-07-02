İzmir'de Otomobil Kamyona Çarptı: Bir Yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu Zafer Göçer yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Zafer Göçer'in kullandığı 35 CER 353 plakalı otomobil, Gümüldür Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan 01 AOZ 06 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Göçer, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel