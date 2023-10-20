İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ö.K. (27) idaresindeki 34 ZB 9351 plakalı otomobil ile Mustafa B'nin (63) kullandığı 35 ZML 95 plakalı traktör, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Nuray B. (53) ve Hilal B. (9) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????
Kaynak: AA / Güncel