İzmir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde B.İ.S. (26) idaresindeki 35 AVF 703 plakalı otomobil, Kirazlı Caddesi'nde ters istikamette seyreden Doğuş T. (24) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Doğuş T, olay yerine gelen ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğuş T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.İ.S, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel