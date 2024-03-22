İzmir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D.Y. (23) idaresindeki 35 BFF 412 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde, A.İ. (22) yönetimindeki 35 BKS 080 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyere çarpan hafif ticari araç takla attı. Araçtaki yolcular A.A (21), E.A.A. (2) ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsü D.Y'yi gözaltına aldı.