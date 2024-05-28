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İzmir'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Nesil Caddesi'nde seyreden Y.A. (63) idaresindeki 35 KHF 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa trafik İzmir Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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