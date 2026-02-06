Haberler

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde, sürüklendiği dere yatağında 2 kişinin hayatını kaybettiği otomobil jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı ve incelemeye alındı.

OTOMOBİL DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği otomobil, sürüklendiği dere yatağından çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde inceleme yapacağı bildirildi.

Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
