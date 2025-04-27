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İzmir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

İzmir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri harekete geçti.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Caddesi Yanyolu mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 35 SC 697 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 SC 697 plakalı otomobil, kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü.

Kazada 35 SC 697 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol açıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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