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İzmir'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşım kapanırken, cadde ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir Ankara Caddesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kantar mevkisinde, Hüseyin Ali C. (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil ile Tuncay Y. (57) yönetimindeki 35 BMK 730 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Hüseyin Ali C. ile aynı araçtaki Zeliha C'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Tuncay Y. ile aynı araçtaki Gülay Y. ve Bekir Y. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa Jandarma Otomobil Güncel Polis izmir

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