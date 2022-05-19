İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

İzmir'de otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Hatundere Mahallesi İZBAN durağı yakınında 7 Mayıs'ta park halindeki H.K'ye ait otomobilin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki 183 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, aracın Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.S. ve B.Z. gözaltına alındı. Otomobil, sahibine teslim edildi. Zanlılar işlemin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Şafak Yel - Güncel