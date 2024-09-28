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İzmir'de Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü, 2 Yaralı

İzmir'de Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü, 2 Yaralı
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Bornova'da bir otomobil, 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. (61) idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, Ahmet Arvasi Caddesi 997. Sokak üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı.

Korkulukları kırarak aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkışan M.Y. ile Ü.K. (32) ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yardım için çıkan apartman sakinlerinden Sevgi Gencer, gazetecilere, "Olaydan önce oğlum otomobiliyle garajdan çıkıyordu. 3 dakika sonra dışarıdan ses geldi. Hemen çıktım. Çocuklar bu bahçede oynuyor. Ben balkonda olabilirdim. Birileri bahçeye gelebilirdi. Çok şükür daha büyük bir şey olmadı." dedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

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