İzmir'de otogarda asayiş uygulaması yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yolculuklarını huzurlu ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için terminal içerisinde peronlar ve araçlar üzerinde denetim yaptı.

Uygulamada 18 araç ve 485 kişi kontrol edilirken haklarında aranma kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.