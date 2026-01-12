Haberler

İzmir'de belediye otobüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beytullah Karadeniz (23) idaresindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, Gökdere Caddesi'nde 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüylle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yol kenarındaki araziye sürüklendi, panelvandan kopan parçalar yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Panelvan sürücüsü Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otobüs şoförü Topal ve 7 yolcu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
