Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 8 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü Beytullah Karadeniz (23) hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki 35 ANF 356 plakalı belediye otobüsü ile Beytullah Karadeniz kullandığı 61 ABC 499 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sürücü koltuğunda sıkışan Beytullah Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada belediye otobüsü şoförü Topal ile araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Topal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Bornova yönüne doğru araç kuyrukları oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
