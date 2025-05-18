İzmir'de Otobüs Terminalinde Bir Kişi Ölü Bulundu

İzmir'de Otobüs Terminalinde Bir Kişi Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişinin hareketsiz olarak bulunması üzerine yapılan incelemede, cesedin evsiz Refik Tüter'e ait olduğu belirlendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, şehirlerarası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) bankta bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Araştırma yapan ekipler, cesedin evsiz Refik Tüter'e (66) ait olduğunu belirledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor

Yeni teknik adam adayını açıkladı! Süper Lig'den alıyor
Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti

Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Hull City'den Joao Pedro kararı

Ali Koç kovarcasına göndermişti! Yeni takımı sahip çıktı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.