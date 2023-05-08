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İzmir'de otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çağan Hür (21) yönetimindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 S 02244 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Hür, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağan Hür'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Otobüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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