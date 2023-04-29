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İzmir'de oto yıkamacıdaki cinayete ilişkin 6 kişi tutuklandı

İzmir'de oto yıkamacıdaki cinayete ilişkin 6 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı oto yıkamacıdaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı oto yıkamacıdaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet Servan Bayram'ın (32) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıdaki silahlı kavga sonrası Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Buca ilçelerinde 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E, S.E, T.A, B.K, F.Y.B. ve S.S.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, B.E, C.C, K.S, A.E. ve O.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 22 Nisan'da, bir oto yıkamacıda aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Servan Bayram hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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