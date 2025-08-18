İzmir'de Oto Hırsızlığına Karışan Şahıs Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 ayrı oto hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişinin hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerdeki 3 ayrı oto hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 42 iş yerine ait güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.P. (30) olduğunu belirledi.

Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.P'nin ibraz ettiği kimliğin başkasına ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli hakkında "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan sorgulamada İ.P'nin, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan araçlardan hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca kaydedildi.