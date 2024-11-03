İzmir'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 8 Gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde bir oto galeriyi uzun namlulu silahlarla ateş açılmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Ekim'de Otokent Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Bir grup, gün içinde tartışma yaşadıkları kişileri darbettikten sonra ayrıldı. Grup, gece saatlerinde tekrar gelip, bu kişilerin oto galerisine uzun namlulu silahlar ile saldırdı. Kurşun isabet eden galerideki araçlar ve çevresindeki iş yerleri zarar gördü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmalarla, şüpheliler M.S.G. (26), T.S. (28), U.T. (22), C.D. (23), S.İ. (26), O.A. (22), S.S. (25) ve F.A. (26) tespit edilip, aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Bu arada olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S.G., T.S., U.T. ve S.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.