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İzmir'de Oto Galerisine Pompalı Tüfekle Saldırı Görüntülendi

3 Aralık 2023 16:27 Son Güncelleme: 16:28 Abone Ol

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.