İzmir'de Oto Galerisine Pompalı Tüfekle Saldırı Görüntülendi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi olayının, güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da sabaha karşı Gaziemir ilçesindeki bir oto galerinin camlarına pompalı tüfekle ateş edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayın, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.
Görüntülerde, yüzünde maske olan zanlının, park halindeki araçların arasından, oto galeriye doğru 4 el ateş ettiği görülüyor.